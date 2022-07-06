В Обнинске появилась скульптура дежурного врача

В этом году обнинский филиал НМИЦ радиологии Минздрава России отметит юбилей – 60 лет со дня открытия.

По такому случаю в парке медгородка установили скульптуру дежурного врача. Ведь с самого первого дня работы учреждения, в далеком 1962 году, на посту всегда находился дежурный врач, готовый в любую минуту прийти на помощь.

- В руках у доктора – чашка с ложкой. Существует легенда, согласно которой, если помочь нашему доктору размешать сахар в чае, день человека пройдет отлично, а здоровье будет крепким: огромное количество пациентов и врачей проверяют это на себе каждый день! – отмечают в пресс-службе НМИЦ радиологии Минздрава России.

Стоит добавить, что скультура представляет собой собирательный образ всех медработников центра, поэтому сотрудники каждый день в шутку спорят – чей у доктора нос или улыбка.

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