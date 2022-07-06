Жители Обнинска продолжают вымирать

В обнинском отделе ЗАГС подвели итоги первого полугодия. Как рассказала нам в среду, 6 июля, заведующая Лидия Синецкина, за первые шесть месяцев 2022 года в наукограде на свет появился 571 младенец. Из них: первый ребенок родился у 154 семей, второй – у 225, третий – у 135 пар, а вот на рождение четвертого ребенка и последующих решились 57 семей.

При этом убыль населения превысила рождение – за первое полугодие было зарегистрировано 800 смертей.

Помимо прочего, за это время 362 влюбленные пары связали себя узами брака, а 300 пар развелись. Также было подано 77 заявлений на установление отцовства, 45 – на смену имени, и шесть – на усыновление.

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