Цифровой проект «Обнинск – город миллиона ученых» презентуют на Архипелаге-2022

Как сообщила в среду, 6 июля, мэр города Татьяна Леонова, цифровой проект «Обнинск – город миллиона ученых» будет использован в презентации на интенсиве «Архипелаг – 2022», который пройдет в Севастополе в июле.

- Вместе мы будем раскрывать потенциал нашего города, создавать Обнинск 3.0 - синергию «цифры», науки, технологий, благоустройства и комфорта, - подчеркнула градоначальница.

В рамках Дня мирного атома, который отмечали в наукограде с 23 по 24 июня, прошел форум «Мир», объединивший талантливую научную молодежь. Тогда же команды, сформированные из числа участников форума, и создали образ города будущего - модель Обнинска 3.0.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.