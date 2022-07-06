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В Обнинске обсудили стратегию национальной политики страны

Диана Коршикова
Опубликовано: 06.07.2022 10:35 0 301
В Обнинске обсудили стратегию национальной политики страны

Во вторник, 5 июля, в Обнинске прошёл окружной семинар-совещание на тему стратегии государственной национальной политики в стране. В обсуждении приняли участие губернатор Владислав Шапша, Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, а также представители федеральных органов власти и администраций регионов Центрального Федерального округа.

Владислав Шапша рассказал о введённых в Калужской области ограничениях в миграционной политике. Благодаря этому, по его словам, удалось повысить прозрачность в сфере трудоустройства мигрантов. Так, например, за первое полугодие почти вдвое сократилось число оформленных патентов на трудовую деятельность иностранцев, а количество преступлений, совершенных мигрантами, снизилось на 8%. 

Глава региона также озвучил ряд предложений. Во-первых, признавать соотечественниками тех, кто не только проживал на территории бывшего Советского Союза, но и уверенно владеет русским языком и использует его в обычной жизни. Во-вторых, губернатор предложил усовершенствовать процедуру проведения экзамена на знание русского языка, сделав ее «объективной и открытой». Еще одна идея - создавать в регионах специальные школы русского языка для адаптации детей, прибывших из другого государства. 

Как итог - лучшие практики, в том числе и из Калужской области, были рекомендованы к тиражированию в других регионах.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 06.07.2022 10:35 0 301
Тэги: общество власть
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