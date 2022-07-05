В Белкинском парке Обнинска появились «старинные» кованные урны

На днях в Белкинском парке и вдоль набережной большого пруда были установлены новые урны. Фонд «Усадьба Белкино» подошел к делу скрупулёзно, а потому дизайн даже такой казало бы незначительной детали продумал до мелочей.

- Количество урн увеличилось, а на месте старых появились новые – кованые, выполненные в едином стиле паркового ансамбля, - сообщили в Фонде.

«Исторический» урны теперь гармонично сочетаются с не менее изысканными лавочками, выполненными также в духе старинного усадебного парка.

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