Купаться на Белкинском пруду в Обнинске по-прежнему запрещено

Купальный сезон в самом разгаре и многих жителей наукограда от соблазна окунуться в Белкинский пруд не останавливают ни инстинкт самосохранения, ни запрещающие знаки.

На еженедельной планерки в мэрии представитель МЧС напомнил, что в Обнинск есть только одна разрешенное место для купания – это городской пляж на реке Протве, где дежурят спасатели. А вот на Белкинском пруду совершать заплывы категорически запрещено – там бьют холодные ключи!

Тем не менее, по его словам, на пруду ведется патрулирование.

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