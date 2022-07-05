Обнинский городской пляж будут поддерживать в «пристойном состоянии»

К началу июля на обнинском городском пляже были проведены масштабные работы по благоустройству.

С берега вывезли 40 кубометров мусора, на пляж дополнительно завезли песок, установили раздевалки. Сухие деревья спилил, траву – покосили, а кустарники – подровняли. Помимо этого, на спуске к парковке залатали ямы, а до этого здесь провели освещение.

Тем не менее, мэр города Татьяна Леонова на еженедельной планерке в администрации города поручила подчиненным не снижать темпы работ и продолжать поддерживать пляж «в пристойном состоянии» - регулярно косить траву и вывозить мусор.

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