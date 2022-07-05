Обнинцев приглашают на краеведческий диктант

Во вторник, 5 июля, Калужская область празднует 78 лет со дня образования. По такому случаю в Обнинске решили выяснить - насколько хорошо жители знают историю родного региона и предложили им поучаствовать в краеведческом диктанте. Его проведут в наукограде впервые.

Написать диктант, приуроченный ко Дню образования Калужской области, жители смогут как онлайн на сайте Централизованной библиотечной системы Обнинска, так и оффлайн - 5 июля в 18:00. Площадками станут городские библиотеки, сотрудники которых продиктуют вопросы, а попутно еще и расскажут занимательные факты о калужском крае.

Адреса площадок: Центральная городская библиотека, ул. Энгельса, 14; Городская библиотека № 1, пр. Ленина, 84; Городская библиотека № 2, ул. Курчатова, 3; Городская библиотека № 5, пр. Маркса, 49; Гуманитарная библиотека, пр. Ленина, 129; Городская библиотека «Старый город» № 8, ул. Ленина, 8-а.

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