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В обнинском МРНЦ провели уникальную в России операцию ребенку

Диана Коршикова
Опубликовано: 05.07.2022 13:53 0 214
В обнинском МРНЦ провели уникальную в России операцию ребенку
На днях в МРНЦ им А.Ф. Цыба – филиале НМИЦ радиологии Минздрава России – врачи провели первую в стране операцию - удаление рака щитовидной железы 14-летней пациентке методом трансоральной эндоскопической гемитиреоидектомии. 
 
По словам генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, в мировой практике имеется только три сообщения о применении данного хирургического вмешательства у детей, в России до этого не было ни одного.
 
- Суть метода заключается в том, что доступ к железе выполняется через преддверие рта пациента с использованием трех портов 10 и 5 мм. Их располагают таким образом, чтобы учесть расположение ветви подбородочного нерва, отвечающего за чувствительность подбородка и нижней губы. Затем короткие мышцы шеи рассекают в направлении от подбородочной области до яремной вырезки, а вены и артерии, снабжающие щитовидную железу, пересекаются как можно ближе к органу. После удаления препарат помещается в контейнер и удаляется через центральный 10 миллиметровый разрез, - сообщают в пресс-службе НМИЦ радиологии.
 
Также в течение всей операции проводится нейромониторинг для идентификации гортанного нерва, благодаря чему предотвращается нарушение голоса.
 
 - Мы будем и дальше продолжать развивать данный вид хирургических вмешательств и помогать нашим коллегам обучаться данной технологии. Наша задача – не только лечить людей от онкологии, но и заботиться о качестве их жизней, - добавил директор МРНЦ имени А.Ф. Цыба Сергей Иванов.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 05.07.2022 13:53 0 214
Тэги: медицина здравоохранение
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