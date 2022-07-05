Шапша выступил перед экспертами Премии Правительства в обнинской Техакадемии «Росатома»
Во вторник, 5 июля, с рабочим визитом в Обнинск приехал губернатор Владислав Шапша. Глава региона выступил перед экспертами Премии Правительства России в области качества.
- Рассказал о взаимодействии Калужской области с Технической академией «Росатома», - уточнил Шапша.
Техакадемия достойно прошла первый этап престижного конкурса и сумела выйти на финишную прямую, которая заключается в очном обследовании деятельности, которое проходит в наукограде. Сама же премия присуждается в рамках конкурса организациям за внедрение высокоэффективных методов менеджмента. Также учитываются высокие показатели качества продукции и услуг.
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