Шапша выступил перед экспертами Премии Правительства в обнинской Техакадемии «Росатома»

Во вторник, 5 июля, с рабочим визитом в Обнинск приехал губернатор Владислав Шапша. Глава региона выступил перед экспертами Премии Правительства России в области качества.

- Рассказал о взаимодействии Калужской области с Технической академией «Росатома», - уточнил Шапша.

Техакадемия достойно прошла первый этап престижного конкурса и сумела выйти на финишную прямую, которая заключается в очном обследовании деятельности, которое проходит в наукограде. Сама же премия присуждается в рамках конкурса организациям за внедрение высокоэффективных методов менеджмента. Также учитываются высокие показатели качества продукции и услуг.

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