Беженцы пожаловались на плесень и протечки в санатории Малоярославецкого района

В понедельник, 4 июля, калужский омбудсмен Юрий Зельников вместе с заместителем губернатора Константином Горобцовым, а также сотрудниками прокуратуры, Минтруда и Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ проверили условия проживания беженцев из ДНР и ЛНР в санатории «Воробьево» в Малоярославецком районе.

Дело в том, что ранее граждане направили жалобу на отсутствие ремонта в жилых помещениях санатория – на стенах - плесень, а на потолке – протечки, а обои вообще отклеиваются. Как сообщается на официальной странице калужского омбудсмена, проверка показала, что «условия проживания неплохие». Кроме того, следы протечек на момент инспекции были заштукатурены. Никто из беженцев не высказал жалобы на проживание и питание.

- Проживающие задавали вопросы относительно легализации на территории РФ, трудоустройства, оформления пенсий, получения медицинской помощи, поступления в вузы, оформления полиса ОСАГО на автомобиль, снятия денег с украинских банковских карт. Все вопросы решались на месте, - уточняется в сообщении.

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