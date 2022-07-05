В Обнинске начался ремонт Пяткинского проезда

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в наукограде должны были отремонтировать три улицы. На двух из них работы уже завершились, а вот с третьим участком - Пяткинским проездом - ранее возникли проблемы. Работы должны были начаться еще в мае, но подрядчик потребовал увеличить сумму на ремонт. Мэрия на это не согласилась и разорвала контракт.

В итоге по тендеру был определен новый подрядчик (столичная компания ООО «Рус-Строй») но и он не соблюдает график работ, за что будет оштрафован.

Тем не менее, как сообщили в понедельник, 4 июля, в администрации города, ремонт все-таки стартовал.

- Подрядчик завез материалы, технику, демонтирует изношенный бортовой камень, - добавили в мэрии.

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