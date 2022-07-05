Тренер обнинского «Олимпа» Сергей Загацкий получил президентскую награду

Обнинский спорткомплекс "Олимп" на днях поделился в социальных сетях с горожанами хорошей новостью - 1 июля тренер по плаванию детско-юношеской спортшколы Сергей Загацкий был удостоен высокой награды.

- Указом Президента РФ №418 от 1 июля 2022 года заслуженный тренер России Загацкий Сергей Рудольфович награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, - сообщили в спорткомплексе «Олимп».

Загацкий воспитал немало талантливых спортсменов, которые сегодня выступают и завоевывают награды на самом высоком уровне, в том числе представляют Обнинск на Олимпиаде.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.