Бдительная обнинская пенсионерка не дала лже-сотрудницам ПФР обмануть свою сестру

В квартиры обнинцев продолжают настойчиво стучаться лже-сотрудники Пенсионного фонда или соцзащиты. К счастью, многие наши пожилые граждане понимают, что это могут быть мошенники, поэтому в дом их не впускают. Однако некоторые доверчивые пенсионеры все еще попадаются на эту удочку…

Так, в Обнинске по горячим следам задержали двух ранее судимых женщин, подозреваемых в покушении на кражу денег у пожилой гражданки. Одна из них - 32-летняя жительница другого региона, вторая – 55-летняя уроженка соседней республики. Хитроумные дамы собирались разыграть перед своей наивной жертвой классическую сценку с приходом «сотрудников» ПФР, которые сообщают о некой денежной реформе и обменивают купюры. Причем предварительно женщине позвонили по телефону, назвали ее по имени и отчество и предупредили о визите «сотрудников». Собственно, это и заставило бабушку поверить в искренность намерений заботливых «работников» Пенсионного фонда.

Благо, в этот момент с ней в квартире находилась ее сестра, которую данный звонок сразу же насторожил. Когда же лже-сотрудницы вошли в квартиру и начали переписывать купюры хозяйки, родственница попыталась выставить их за порог. Те в свою, просили выставить за порог саму родственницу, которая наглым образом пыталась разрушить их коварный план. Тем не менее сестра доверчивой женщины оказалась хитрее и быстро обратилась в полицию. В итоге, «сотрудниц» ПФР задержали практически на месте - когда те выходили из подъезда.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время ведется следствие, оперативники проверяют причастность фигуранток к аналогичным преступлениям, - уточняют в пресс-службе ОМВД по городу Обнинску.

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