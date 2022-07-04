Два обнинских предприятия перечислили 400 тысяч рублей калужскому «Красному кресту»

Вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Попова, в понедельник, 4 июля, докладывая на планерке в администрации Обнинска о сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, сообщила, что сразу два обнинских предприятия за минувшую неделю перечислили средства в калужское отделение «Красного креста».

- Двести пятьдесят тысяч рублей – МРНЦ, и 150 тысяч - «Циклотрон», - уточнила Попова.

По ее словам, еще три организации готовят документы, чтобы перечислить деньги на этой неделе.

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