Обнинцы за неделю собрали 1,6 тонны гуманитарки для ДНР и ЛНР

Жители наукограда продолжают активно собирать гуманитарную помощь для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщила на планерке в понедельник, 4 июля, вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Попова, за минувшую неделю обнинцы собрали 1,6 тонны продуктов.

- Это крупы, мука, сахар. Кроме того, в пункт приема наши жители передали моющие средства, одежду, постельное белье, игрушки и средства личной гигиены, - добавила Татьяна Сергеевна.

Кроме того, на этой неделе из Обнинска в Калугу отправят транспорт, который передаст перевязочные материалы и специальные средства для Луганска и Донецка.

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