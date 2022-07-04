Обнинские школы отремонтируют на 34,5 миллиона рублей

В понедельник, 4 июля, начальник управления общего образования администрации города Татьяна Волнистова доложила мэру городу Татьяне Леоновой о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

В данный момент в школах уже начались ремонтных работы, всего на эти цели выделены 34,5 миллиона рублей.

- В основном это будет ремонт инженерных сетей и кровли, замена оконных блоков и косметический ремонт в групповых помещениях детских садов и учебных кабинетах в школах, - уточнила Татьяна Валерьевна.

Самые же крупные работы этим летом проведут в лицее «Держава», там за 1,5 рублей оремонтируют спортивный зал.

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