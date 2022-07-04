На довыборах в Обнинске впервые используют электронные урны

На еженедельной планёрке в мэрии в понедельник, 4 июля, представитель Территориальной избирательной комиссии сообщила, что в этом году электорат ожидает одно нововведение.

Впервые на выборах в Обнинске будет использован комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – иначе электронные урны. Они оцифровывают бюллетени уже на этапе отправки их в нее.

В остальном, довыборы пройдут по уже отработанной схеме: в течение двух дней (10 и 11 сентября). Участки, оборудованные круглосуточным видеонаблюдением, будут открыты с 8:00 до 20:00.

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