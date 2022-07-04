В обнинские детсады вернут веранды

В понедельник, 4 июля в администрации Обнинска прошла еженедельная планерка главы администрации. Как сообщила начальник управления общего образования города Татьяна Волнистая, в детские сады наукограда планируют вернуть веранды.

- Веранда будет установлена в детсаду «Ласточка», на эти цели выделено 600 тысяч рублей, сейчас ведется конкурсная процедура по определению подрядчика, - утончила Волнистова.

Стоит отметить, что после 90-х годов, когда ряд зданий детсадов был передан под коммерческие нужды, навесы оказались разрушены или демонтированы. Долгие годы их не восстанавливали и в действующих садах, так как упор в основном делался на ремонт внутри самих групп, однако сейчас в городе нашлись средства на последовательное восстановление веранд.

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