В Обнинске выявили еще 15 нарушений миграционного законодательства

В понедельник, 4 июля, сотрудники обнинской полиции провели очередной рейд, в рамках которого усиленные наряды сотрудников патрулировали улицы и проверяли места компактного проживания мигрантов и граждан, склонных к нарушениям закона.

В итоге правоохранители выявили 15 административных правонарушений, семь из которых были совершены иностранными гражданами в части пребывания на территории России. Еще четыре факта касались нарушения мигрантами трудовой деятельности в нашей стране. Также полицейские зафиксировали четыре факта несоблюдения установленных законом в отношении иностранцев ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

Профилактические рейды на территории региона будут продолжаться, сообщают в УМВД России по Калужской области.

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