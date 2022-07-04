Обнинск готовится к международному АРТ-фестивалю «Город первых»
С 25 по 30 июля в наукограде пройдет масштабный АРТ-фестиваль «Город первых», который соберет в Обнинске людей разных творческих направлений: художников, дизайнеров, фотографов, скульпторов. В течение пяти дней участники феста будут писать картины, делать скульптуры из камня и дерева, проходить мастер-классы.
Основной площадкой проведения мероприятия станет аллея в микрорайоне «Обнинское» и отель «Империал» по улице Циолковского.
В рамках фестиваля будут продемонстрированы новые тенденции в современных направлениях уличного искусства, что, как предполагают организаторы, позволит не только популяризировать творчество, но и создать в городе новые точки притяжения и развития. Итоги фестиваля подведут 30 июля на праздновании Дня города.
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