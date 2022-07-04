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Жители Обнинска снова страдают от ночных тусовок в Старом городе

Диана Коршикова
Опубликовано: 04.07.2022 11:42 2 601
Жители Обнинска снова страдают от ночных тусовок в Старом городе

В понедельник, 4 июля, в нашу редакцию обратилась жительница Старого города Александра, пожаловавшаяся на крики и шум, которые каждую ночь вынуждены слушать граждане, проживающие на улицах Мигунова и Ленина. Дело в том, что недалеко от жилых домов расположен ночной клуб, а не так давно по соседству открылся еще и караоке-бар.

В итоге, каждый уик-энд здесь начинается «веселье». Посетители не ограничиваются криками и смехом в стенах развлекательных заведений - ближе к утру они выбираются на свежий воздух и продолжают куролесить уже во дворах, не давая людям выспаться и отдохнуть.

Чтобы наглядно продемонстрировать каково приходится местных жителям, Александра сняла на видео «концерт», который был под ее окнами в минувшие выходные.

- И такая история каждое лето: как только теплеет – во дворах начинаются «тусовки»: вопли, драки, ор до восьми утра! В прошлом году я несколько раз обращалась в полицию, но никакого эффекта не было. Сейчас я оставила жалобу на странице мэрии города, отметила в ней главу администрации Обнинска, но пока никто мне так и не отписался. Если и на этот раз реакции не будет, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру, - говорит Александра.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 04.07.2022 11:42 2 601
Тэги: общество
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