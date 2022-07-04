У обнинца изъяли 380 граммов гашиша, который он собирался продать наркоманам

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области получили данные о возможной причастности жителя наукограда к сбыту наркотических средств.

В ходе проверки выяснилось, что в квартире у мужчины действительно находятся 14 кусков «гашиша» общей массой более 380 граммов. Проведенное химическое исследование подтвердило, что обнаруженное вещество является наркотическим средством.

По версии правоохранителей, изъятый гашиш обнинец планировал сбыть наркозависимым жителям региона, но воплотить этот план ему так и не удалось.

В отношении наукоградца возбуждено уголовное дело.

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