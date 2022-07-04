Главная Новости Обнинск
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

У обнинца изъяли 380 граммов гашиша, который он собирался продать наркоманам

Диана Коршикова
Опубликовано: 04.07.2022 11:01 1 349
У обнинца изъяли 380 граммов гашиша, который он собирался продать наркоманам

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области получили данные о возможной причастности жителя наукограда к сбыту наркотических средств. 

В ходе проверки выяснилось, что в квартире у мужчины действительно находятся 14 кусков «гашиша» общей массой более 380 граммов. Проведенное химическое исследование подтвердило, что обнаруженное вещество является наркотическим средством. 

По версии правоохранителей, изъятый гашиш обнинец планировал сбыть наркозависимым жителям региона, но воплотить этот план ему так и не удалось.

В отношении наукоградца возбуждено уголовное дело.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Диана Коршикова
Опубликовано: 04.07.2022 11:01 1 349
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Сайт на Node JS: в чем преимущества?
Химчистка пуховиков в Москве
Капельница от запоя на дому в Краснодаре

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru