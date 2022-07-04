В Обнинске уже этим летом установят дорожные знаки и сделают разметку для велосипедистов

В администрации Обнинска в понедельник, 4 июля, прошло совещание по вопросу развития велоинфраструктуры в наукограде. В обсуждении приняли участие мэр города Татьяна Леонова, представители профильных управлений, а также активисты обнинского велоклуба, лучше всех знающие о проблемах, с которыми сталкиваются велосипедисты на улицах города.

Как отметила Татьяна Леонова, в основе проекта лежит подробный анализ проблемных мест и план работ. Уже этим летом от площади Преображения и вдоль проспекта Ленина (до Кривского) будут установлены дорожные знаки, сделана разметка и трафареты.

- Параллельно постараемся отремонтировать или сделать съезды в нескольких точках. На них обратили особое внимание жители в проведенном опросе, - добавила Татьяна Николаевна.

Помимо прочего актуализированный проект развития велоинфраструктуры власти города планируют включить в бюджет на последующие пять лет.

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