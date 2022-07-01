В Обнинске в честь праздника Ивана Купалы устроят семейный фестиваль

В субботу, 2 июня, в наукограде планируют с размахом отметить древний славянский праздник – Иван Купала. Гостей мероприятия ждет большой семейный фестиваль, который пройдет на городском пляже на реке Протве. Приглашаются все – и дети, и взрослые.

Интерактивная программа стартует ровно в 16:00. Участники смогут почувствовать себя в роли кузнеца, гончара или ткача, а также попробуют изготовить военное снаряжение или даже заняться клинописью.

Кроме того, для всех желающих на празднике проведут множество тематических матер-классов: плетение из лозы, создание народных кукол и конечно поделки из дерева. Все это будет сопровождаться играми и народными песнями и плясками с участием самодеятельных коллективов.

На, а если останутся силы, гости могут принять участие в квесте по древним временам.

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