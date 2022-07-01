Сквер у кинотеатра «Мир» в Обнинске планируют благоустроить ко Дню города

В сквере на улице Шацкого ударными темпами продолжаются масштабные работы по реконструкции общественной зоны, которая стала победителем голосования жителей в прошлом году. В пятницу, 1 июля, ход работ проинспектировали глава администрации Обнинска Татьяна Леонова и председатель Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения Оксана Грицук.

Основные работы уже практически завершены, сейчас специалисты занимаются озеленением - по задумке эта территория должна превратиться в цветущий сад.

По словам Оксаны Грицук, помимо прочего здесь появятся ландшафтные светильники, которые будут подсвечивать кроны деревьев и создавать антураж. Также тут установят уличную библиотеку и лавочку в виде книги.

А вот чем бы таким интересным оформить центр сквера, где сейчас укладывают декоративную фактурную плитку, в мэрии еще пока не решили. Тем не менее, благоустройство общественной зоны у кинотеатра «Мир» планируют завершить ко Дню города.

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