Обнинцы жалуются на плохую уборку песка с городских дорог

В пятницу, 1 июля, в редакцию kp40.Обнинск обратился житель наукограда Сергей Богданов. Мужчина возмущен качеством работы коммунальщиков, в особенности тем, как они убирают песок и мусор с обочин возле привокзальной площади и на центральных улицах города.

- Каждый год ситуация одна и та же: зимой дороги посыпают песком, а когда снег растаял, никто оставшийся смет не убирает. Сейчас уже лето, а песок все еще лежит и пылит на обочинах и в «карманах», - говорит мужчина.

Он лично объехал на машине самые проблемные места, сделал фото и предъявил их администрации города с просьбой навести порядок, особенно – в районе привокзальной площади. Коммунальщики смет убрали на следующий же день, однако чище от этого не стало: дорожники подмели лишь верхний слой песка, а вот прилипшую грязь от асфальта так и не очистили.

Как рассказал нам вице-мэр по коммунальным вопросам Игорь РАУДУВЕ, проблема уборки в данном районе в том, что здесь практически постоянно припаркованы автомобили, которые мешает тщательно вычистить парковку. По его словам, в скором будущем на территории возле ж/д вокзала (со стороны улицы Красных Зорь) начнется реконструкция, и, согласно проекту, существующих «карманов» на этом месте не будет вообще.

- Скоро этот участок будет перекрыт, начнется благоустройство, но до этого времени будем убирать «карманы» повторно, - заверил Игорь Винцентасович.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.