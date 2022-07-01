Власти Обнинска проверили ход строительства школы на 1144 места

В четверг, 30 июня, мэрия Обнинска побывала на строительстве новой школы №19 и проверила ход работ. Она возводится в рамках нацпроекта «Образование».

Как сообщают городские власти, само здание планируют возвести до конца года, после чего внутри начнется его отделка. Учебное заведение будет состоять из девяти блоков, каждый из которых оснастят передовым образовательным оборудованием.

По словам генерального подрядчика Павла БАТУРЫ, в данный момент ведутся работы по устройству монолитного каркаса и наружных стен, также строители занимаются прокладкой инженерных сетей.

- Строим в соответствии с графиком, - заверил он. – Здесь будет большой актовый зал, где можно будет проводить представления и спектакли. Оборудован кабинет робототехники, медико-биологический класс. Такой школы в Калужской области еще нет.

Школа на 1144 места в районе Заовражье является уникальной – впервые в Калужской области образовательное заведение строят с применением механизмов государственно-частного партнерства.

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