Стала известна дата летнего мотокросса в Обнинске

В наукограде определились с датой проведения традиционного летнего мотокросса – он пройдет в субботу, 23 июля. Старт соревнований намечен на 12:00 в районе плотины (остановка АБЗ).

Участников ожидают заезды на мотоциклах с объемом двигателей 50, 65, 85, и 125 куб.см. а также выступления ветеранов спорта и юниоров.

В прошлом году летний обнинский мотокросс собрал свыше 150 спортсменов из разных регионов страны, а за зрелищными гонками следили более 1000 зрителей.

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