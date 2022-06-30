Обнинская спортсменка выиграла золотую медаль в Беларуси

В Бресте проходит Открытый Кубок Беларуси по плаванию. За медали борются несколько сотен спортсменов.

В турнире принимают участие и сильнейшие российские пловцы.

Спортсмены из Калужской области в первый день соревнований завоевали одну золотую медаль.

Мария Каменева показала лучший результат на дистанции 50 метров вольным стилем.

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