В Обнинске 10-летнюю девочку не пустили в автобус без оплаты, власти проводят проверку
Об этом инциденте рассказали в соцсетях.
Глава города Стефан Перевалов 20 ноября рассказал о проведении проверки.
Он попросил родителей девочки или пассажиров этого автобуса написать в МАХ по номеру +7 9105455797.
- Выводы сделаем после справедливого и полного анализа, - заявил Перевалов.
Свою проверку также начала прокуратура Обнинска.
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