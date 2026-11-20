Об этом инциденте рассказали в соцсетях.

Глава города Стефан Перевалов 20 ноября рассказал о проведении проверки.

Он попросил родителей девочки или пассажиров этого автобуса написать в МАХ по номеру +7 9105455797.

- Выводы сделаем после справедливого и полного анализа, - заявил Перевалов.

Свою проверку также начала прокуратура Обнинска.