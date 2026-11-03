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Обнинск

В Обнинске высадили новые деревья

Дмитрий Ивьев
03.11, 14:15
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Во вторник, 2 ноября, об этом рассказал глава города Стефан Перевалов.

- Высадили яблони, шаровидные ивы, ивы «Маяк», липы, вязы, чубушник, - пояснил он. - 222 саженца деревьев и кустарников.

Чуть позже планируется посеять газон.

- Уход и забота - на Городском Парке. Уверен, деревья в надежных руках, - заявил Перевалов.

Работа проведена в рамках проекта Наукоградские маршруты.

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