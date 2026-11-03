В Обнинске высадили новые деревья

Во вторник, 2 ноября, об этом рассказал глава города Стефан Перевалов.

- Высадили яблони, шаровидные ивы, ивы «Маяк», липы, вязы, чубушник, - пояснил он. - 222 саженца деревьев и кустарников.

Чуть позже планируется посеять газон.

- Уход и забота - на Городском Парке. Уверен, деревья в надежных руках, - заявил Перевалов.

Работа проведена в рамках проекта Наукоградские маршруты.