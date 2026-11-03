В Обнинске высадили новые деревья
Во вторник, 2 ноября, об этом рассказал глава города Стефан Перевалов.
- Высадили яблони, шаровидные ивы, ивы «Маяк», липы, вязы, чубушник, - пояснил он. - 222 саженца деревьев и кустарников.
Чуть позже планируется посеять газон.
- Уход и забота - на Городском Парке. Уверен, деревья в надежных руках, - заявил Перевалов.
Работа проведена в рамках проекта Наукоградские маршруты.
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