Пожар произошёл в обнинском СНТ

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило об инциденте в садовом товариществе «Электрон».

Утром в четверг, 16 апреля, там на улице Калужской загорелась хозяйственная постройка.

Вызов спасателям поступил в 8:15.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Причины этого возгорания ещё устанавливаются.