Пожар произошёл в обнинском СНТ
Главное управление МЧС по Калужской области сообщило об инциденте в садовом товариществе «Электрон».
Утром в четверг, 16 апреля, там на улице Калужской загорелась хозяйственная постройка.
Вызов спасателям поступил в 8:15.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Причины этого возгорания ещё устанавливаются.
