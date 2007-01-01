В Обнинске снизился напор воды
Местные жители жалуются на проблемы в соцсетях.
Как пояснили в филиале РИР, снижение давления возможно из-за ремонтных работ на Вашутинском водозаборе.
Работы продлятся до 17 апреля включительно.
- Изменение режима в этот период может сопровождаться временным повышением показателей мутности и снижением давления в часы максимального водопотребления в отдельных районах города и ЖСК «Соседи», - говорится в комментарии коммунальщиков.
