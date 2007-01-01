В Обнинске сбили 65-летнего велосипедиста
Около 11:00 в среду, 15 апреля, авария произошла в районе дома №27 на улице Борисоглебской, сообщили в УМВД по Калужской области.
По предварительной информации, 39-летний водитель «Чери» поворачивал направо на прилегающую территорию и сбил 65-лет него мужчину.
Пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу, пояснили в полиции.
