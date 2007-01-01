В Жуковском районе полицейские нашли угонщика

Местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже своей машины. Ущерб он оценил в 80 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 19-летний парень из того же района, рассказали 16 апреля в полиции.

По предварительным данным, всё произошло в селе Высокиничи. Молодой человек заметил припаркованный автомобиль ИЖ, подошёл к нему и увидел, что ключи остались в замке зажигания. Он сел за руль, завёл мотор и уехал.

По факту угона возбудили уголовное дело. Машину уже нашли и вернули владельцу.

Сейчас идёт следствие. Если вину молодого человека докажут, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.