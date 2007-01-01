В Обнинске полиция начала проверку после драк подростков во дворе

В среду, 15 апреля, в соцсетях появилась информация, что молодые люди школьного возраста устроили драку во дворе одного из домов в микрорайоне 51а.

За двумя дерущимися наблюдала большая толпа.

- Сообщений от граждан в дежурную часть не поступало, - рассказали нам в Управлении МВД по Калужской области. - Материал зарегистрирован в инициативном порядке.

Очевидцы пишут, что подростки давно держат там в страхе местных жителей.