В Обнинске велосипедист пострадал в ДТП

Авария произошла утром в среду, 15 апреля, на улице Графской, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, около 10:20 там столкнулись велосипедист и легковой автомобиль «Чери».

Информация о состоянии пострадавшего велосипедиста ещё уточняется.

Инспекторы ГАИ выясняют причины происшествия.