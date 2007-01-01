Главная Новости Обнинск В Боровске экс-председатель СНТ присвоила себе 1,8 миллиона рублей
Обнинск

В Боровске экс-председатель СНТ присвоила себе 1,8 миллиона рублей

Евгения Родионова
15.04, 13:00
В среду, 15 апреля, прокуратура Боровского района сообщила о вынесении приговора бывшей председательнице СНТ.

По данным ведомства, она признана виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

— С 2016 года по июнь 2021 года она присвоила себе деньги членов товарищества, собранные для оплаты электроэнергии. Всего она забрала себе более 1,8 миллиона рублей. Деньги она потратила на свои нужды, - уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил её к трём годам колонии общего режима. Её взяли под стражу в зале суда. Также суд обязал её вернуть товариществу всю сумму денег.

eyJpdiI6Im5td1BNa1pLU2lOL28xd0RCYkYyUkE9PSIsInZhbHVlIjoiTmN5RnNUYmZBVXB3SDdaS1FyTkp5d3R1QjMxTU01bXpWZlQ0ZWxBc2FYYVVaN3VQaUVMT1pSaDM1aFdZWnAyS0J0dDFCaXVzQ1VFRzI5NGdORHA4Rm11R0xJcUdhOUtSVTMvYVpnRFpZS1hBOUs0TUUwK0ViUGtWc2tRZnpVR1d2dFp0bHdhRWZHSms4NVNhc1h2OXpHSkVEVHJ5QkJqaG9pbTVGcitXU003Z1M3YVF0b0RjU1hJYWtFNHRHL1lxaUR1bzgzRUJaTDh1TnNsSC9sdVRNdjNmeitrbTJzQUhHdUVSUjZscy82WnFnSVZIbUtiMkJCekZEUFJ5MTRtYUhzdXF2alJQTnpxS0tIZTRFY0VTTDVoeStkVm42YXNxclJCLzl6dExRNWFVMlgrQ3cwVm9JTXhIS3VKZ3FXVis4TlRJNXBLS2ZMaTJPZ2YxeFI0V05IMkpRbDdPaFUyRm5obHZsOVM1dCtNOGp2b3R5by9aYlU1UEg1NTVDdTdXMU5CQVV0MUJvdFVmN3dLemxEVEhSeDNrZnVJakZ6WWZkeklaQnBJUVhZTGp2RXUwOWVrMG5VNklsNjU4L3dFYiIsIm1hYyI6IjE0NDkxZmJiYTlkNzRiYzFlODRhZjFmZWJhZTA1ZWQzM2U4NGJiNWI5ZDVkZDEyYmJkMjBjNDhhYjBmZmE1NzciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjFraDM1U014V2V5bWZHK2g0RFhQRGc9PSIsInZhbHVlIjoiUnlNMXlHT09Ddm1HRm5OaUZoblNMTkQ1bDVkN0FzbTFBQWQvNGpRYTk4S0lyemNKOWsyMHVkYXBseUFMZGZTQktBMlVXcWFMRzZoVEg4U3N5azl3OXhhbGxsU055VU5KZlBleWdtNktkYWpRVXAwZVdvTGpJSWdVNGI3c3piRWo4T0hURHc4RjJ3SkFwcmVlcTFyaEIrd0doK1B0c0ZMbmZSOWZ3WlM5QlY2cUZ3ZUhlUENOV0wvOXBJWTVrYkxHYzdwWi9aY0xVcitPdlpWTnlrb2I0Sjc4WG5NaXFlRXgxalc2Q1dKR2VQVngvbHFKUmJSRk44ejBtZUZWbHlFamVtODZTRmZpUldaNU55dU16eDhTR3hkYzJTUUpvcVpWbDlweFVHVnBBRC83VEVKaTkrK0dhZFlrSExRNWN2aklZdnloVmJjVVlzbkdCdmxHdnJsRElUZnlBTzRxNytqUFdVUHZNN0FMMkRFa0Y0dHMzTTRIM2IvQUs4dnc3T3BpWmxJdFlFM2NrSE1NNUt2ZzFnRWpjWlVrMFY2MVliY3NVWTZtbzczdkJDMDRkNlBlMmNoNnFNWVBITzNLQUxISHBWWlVXVmlHTWFtdzNiWEd0U24wQUV4ZVR5cEk0TEdSZXJnM0s4NEtxTk5FVldhdU5JR1kvZkE3K0ZNOUh2QTZmOHJGejY3V3hUS1hBejkwSWRJZC9WRmU4RlNJTjBxeUJYZnlZK2RvQ1FMa1BmUTBIeElsMlkyVXhpVVhGbFJYMW1aaUtMRTBxQng3SEFFWmttcnJSNHUxaDJsZ2YvZEJ3Rkc4bVYvVXNvOUg2SU44MEdCZllyRk9sTENJMG5hQiIsIm1hYyI6IjYyMWI2MGI0OTVhZDA4NDE4ODcxMmY4NGRjN2VmZjk5NTEwM2UzN2Y3YjE0MDY1Y2E2ODgzMjg5NTk2MWVhYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
