В Боровске экс-председатель СНТ присвоила себе 1,8 миллиона рублей

В среду, 15 апреля, прокуратура Боровского района сообщила о вынесении приговора бывшей председательнице СНТ.

По данным ведомства, она признана виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

— С 2016 года по июнь 2021 года она присвоила себе деньги членов товарищества, собранные для оплаты электроэнергии. Всего она забрала себе более 1,8 миллиона рублей. Деньги она потратила на свои нужды, - уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил её к трём годам колонии общего режима. Её взяли под стражу в зале суда. Также суд обязал её вернуть товариществу всю сумму денег.