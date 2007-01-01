Огонь уничтожил дом в калужской деревне
В ночь на среду, 15 апреля, пожар произошёл в населенном пункте Алешинка Жуковского района.
В результате пожара уничтожен частный жилой дом, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
На месте работали пять расчётов спасателей.
К счастью, удалось избежать жертв.
Причины пожара в Алешинки ещё устанавливаются.
