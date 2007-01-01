Огонь уничтожил дом в калужской деревне

В ночь на среду, 15 апреля, пожар произошёл в населенном пункте Алешинка Жуковского района.

В результате пожара уничтожен частный жилой дом, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

На месте работали пять расчётов спасателей.

К счастью, удалось избежать жертв.

Причины пожара в Алешинки ещё устанавливаются.