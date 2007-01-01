Обнинские волейболисты откроют пляжный сезон

В Ярославе идет подготовка к первому этапу Кубка России по пляжному волейболу.

Соревнования пройдут с 23 по 26 апреля.

Волейбольный клуб «Обнинск» в мужском турнире представит одна из лучших пар России в составе Дмитрия Веретюка и Фёдора Сабаева.

Также в Ярославе начнет свой сезон еще один волейболист из первого наукограда – Кирилл Ельников. Он выступит в паре с Андреем Костровым, сообщили в волейбольном клубе «Обнинск».