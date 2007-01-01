В Обнинске мужчина пытался зарезать коллегу

Дмитрий Ивьев
15.04, 09:10
О возбуждении уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины в среду, 15 апреля, сообщили в Следственном комитете.

- 9 апреля обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, назначил встречу своему коллеге у дома по проспекту Ленина в Обнинске, чтобы обсудить разногласия в совместной трудовой деятельности, - заявили в СК. - В ходе диалога между мужчинами произошел конфликт. Желая убить потерпевшего, фигурант нанес ему множественные удары ножом в шею, голову и предплечье.

44-летний пострадавший сопротивлялся, убежал и вызвал скорую. А преступник в это время скрылся с места происшествия, а нож выбросил в шахту лифта.

Сейчас мужчина задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

