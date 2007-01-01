Главная Новости Обнинск После ДТП с автобусом в Обнинске возбудили уголовное дело
После ДТП с автобусом в Обнинске возбудили уголовное дело

Дмитрий Ивьев
14.04, 16:02
Во вторник, 14 апреля, об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Как мы уже рассказывали, авария произошла накануне днём на проспекте Маркса в Обнинске.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса №8 резко затормозил перед пешеходным переходом. В результате в салоне упали три пассажира. Травмы получил в том числе пятилетний ребёнок.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас ведется расследование.

