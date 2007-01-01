Ребёнок пострадал в ДТП на трассе М3 «Украина»

В ночь на 13 апреля авария произошла в Боровском районе на 88 километре федеральной дороги.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Джетур» двигался со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в «Киа Рио».

Травмы получил 11-летний ребёнок, находившийся в «Киа». Его отвезли в больницу, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.