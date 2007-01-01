Ребёнок пострадал в ДТП на трассе М3 «Украина»
Обнинск

Ребёнок пострадал в ДТП на трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
14.04, 12:47
В ночь на 13 апреля авария произошла в Боровском районе на 88 километре федеральной дороги.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Джетур» двигался со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в «Киа Рио».

Травмы получил 11-летний ребёнок, находившийся в «Киа». Его отвезли в больницу, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

eyJpdiI6ImtUSjBTcTVpYzg4aUZGOExwckxIK3c9PSIsInZhbHVlIjoiZEhReFI0VWdkbXRjN2gwWWxVTlNNMFIxdEhEMWpMYjIwQ1FQRzQvL00wN08xMEcza3psUnVBMjlIUFBrR3hJS294UXdnTHZSREwxRFY0elpZWGUybkhpVFI4UGsrQm9PSnY4K0J1OVhTbWVncjFld2xnci9kTS8xL25DRlVuK1hBZzZVaWZrOEsyVTZsM2pJSkNtZDdscWd5VEJOZXFraEV2ajhnU1o4bkJxdUIwQ1VIWFE2TUQ0cXhtYlRIR2JSWVZqeENCTWFzbk0zTUg2TjBHd0dlYUxmUGVWQWdCZHNrUFRJQ3FDb2w5K3d4UGRFUXpHL0NHTGpKcmt6Q1NaaU9VKytmUVFaTmZPQ0NIeXM0amtqTm1VYlFqMVdRM1RNTU5SdW8vY1A1NkxtQU91VERwVGc3RG5pbUdXL01RVzh5Z0VVTGNPMXQ3bGxsWUlqU0l5aHhhSkNUbFpGeFg0NTVyK1ZmS1BnbHFML3NwdXptbVZKNnhnbTdrdjJ3a1hMbjBYTlczT0JIVG5zRjFTWXhyWHBQd3N2dkd0bkVaR3FOQkZkdHhISTNHaHp1RG1hWEtHbVVxYk55Vm5udlhNbiIsIm1hYyI6IjZmOTIyMGViYzg3Yjg3YjYzOTYwNmQxNmY4ZDFhNTk3MWIzZDdkNTNkYzAwNjE0N2IzZGUzMzRiNGRhNDBlMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkJYbnpMbHZ3OGpicXlmUmlGbWh1alE9PSIsInZhbHVlIjoiWW1hYVVkSDlVemNVZG1PaGVwUkdYaUFIUU1vK2VDWFJuMDYzd1pjN21MUjE1OWxpclJDQ2F6ZE0xRFlidUxxcjN5VE1qSnhuNm90MWJ2VGRMZG81Q2NPMFZHeVNzUnpUMU54amV4VDRRS0pIOWN2VXhhei9VSkFzekdVaDNoRmFVRUtIVGFWa25QWEhYNEx0d1dyKzRWQWlSdGNCd2RhbGpZNDVDZXBLb3ZROGdlMnNGRllQcE84eDYrWVdudVUrMXJNazViVU5CSjJuL0Vsdm14MFh5aUE4L0FuOVovaXp0ZWVjeWNBbENSQVFQTHlUOG5KRUsySm91K1JCZENod3VCM2NYYnJxQmJCWGdDRkpLS2VET1JOOGsyYTdmZnJOcFZPc3NUS0VwTnZhQXdoM3Z2ckhQTFFvWFNXMENmVnFMNHI4WnFiaEp3QkFnbnplOXZEUHV3K2FVemlpQmhNUTEzWG44VEkzL096MWg4QlZmUVF3bHBXWWw0NFhIcG5xSlhkOStCRUw3Z3hXUW5YR0NiQzJUcDMrbS9hcG13NVVhN2ZhcVhlenpSaGVVV1RqMXhQYWdpY1pGOTg5aDl5VXNHMmkrR3JaY21WVG9tbCtSS3BaTEJLVW5zMTd4Vk5UcEN3RUpqVnoxaXk3L2FOenlxbHpEc20weGw4TkhWL0JScUM5ekkzeDFOVWMrRnBRZFQ2VXpaT1FPeTRGSFlGQ1NzRVJRbmdHQzl2UStBTTF0WHdaKzY1eXBWcWVPUXhGQ2VqbW5YTEpNUTNGRFhQa1BnU1NibWpHM3RHVmpyVm5rb3FvbHFLakxOR3lBTDlmakJURmhxNmhPSnJaUUpCciIsIm1hYyI6IjhmMTVjN2Y4NTI5NTM1NmI2ZDA0ZWFiNGRlNTQ2YTk2MmNiZGQ3ZDQ2YjZjMDMwMGRmZTU2M2RlYWE1NDFkZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
