В Обнинске три пассажира пострадали в салоне затормозившего автобуса

Дмитрий Ивьев
14.04, 12:20
Днём 13 апреля авария произошла в районе дома №50 на проспекте Маркса, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель ехал по маршруту №8 и резко затормозил перед пешеходным переходом.

В результате в салоне автобуса упали женщины 79 и 40 лет, а также пятилетний ребёнок. Их всех отвезли в больницу.

Новости по тегу
дтп
