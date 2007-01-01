В Обнинске три пассажира пострадали в салоне затормозившего автобуса

Днём 13 апреля авария произошла в районе дома №50 на проспекте Маркса, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель ехал по маршруту №8 и резко затормозил перед пешеходным переходом.

В результате в салоне автобуса упали женщины 79 и 40 лет, а также пятилетний ребёнок. Их всех отвезли в больницу.