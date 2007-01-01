+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Новость дня Обнинск

В Обнинске игровой клуб нашли в продуктовом магазине

Дмитрий Ивьев
14.04, 09:05
0 443
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Задержаны пять человек, которых подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр.

- Двое мужчин разместили в нежилом помещении в Обнинске игровые автоматы для проведения азартных игр, - сообщили 14 апреля в Управлении Следственного комитета по Калужской области. - Организаторы незаконной деятельности для обслуживания игорного оборудования привлекли специалиста и двух женщин в качестве администраторов зала. Полученную от незаконной деятельности материальную выгоду фигуранты распределяли между собой.

Подпольное казино нашли полицейские.

Двое главных организаторов находятся под домашним арестом. Сейчас ведётся расследование.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+