В Обнинске игровой клуб нашли в продуктовом магазине

Задержаны пять человек, которых подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр.

- Двое мужчин разместили в нежилом помещении в Обнинске игровые автоматы для проведения азартных игр, - сообщили 14 апреля в Управлении Следственного комитета по Калужской области. - Организаторы незаконной деятельности для обслуживания игорного оборудования привлекли специалиста и двух женщин в качестве администраторов зала. Полученную от незаконной деятельности материальную выгоду фигуранты распределяли между собой.

Подпольное казино нашли полицейские.

Двое главных организаторов находятся под домашним арестом. Сейчас ведётся расследование.