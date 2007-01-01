В Обнинске завершают работы на Треугольной площади
Там проходит замена 40-метрового участка магистрального кольцевого водовода.
Новая труба практически полностью проложена. В ближайшее время ее будут промывать и опрессовывать.
- После того, как введем новый участок водовода в эксплуатацию, приступим к восстановлению плитки и газона, которые повредили при проведении работ, - рассказали 13 апреля в филиале РИР.
