Житель Обнинска отправится в колонию за нападение на полицейского
Обнинск

Житель Обнинска отправится в колонию за нападение на полицейского

Евгения Родионова
13.04, 13:28
В понедельник, 13 апреля, прокуратура города Обнинска сообщила о вынесении приговора в отношении 23-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в применении насилия к представителю власти.

— В сентябре 2025 года его остановили сотрудники ДПС. Мужчина был пьян и не хотел отказываться от управления машиной. Его доставили в отдел полиции, чтобы составить протокол. В отделении мужчина разозлился на полицейских и укусил одного из них за предплечье, - пояснили в прокуратуре.

Мужчина имел неотбытую часть наказания по ранее вынесенному приговору.

Суд дал ему четыре года исправительной колонии общего режима.

