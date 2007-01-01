Жительницу Боровска осудят за фиктивную постановку мигрантов на учёт

В понедельник, 13 апреля, прокуратура Боровского района сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в фиктивной постановке на учёт трёх иностранных граждан.

— В период с октября по декабрь 2025 года за денежное вознаграждение на сумму 24 тысячи рублей она фиктивно поставила на учёт по месту пребывания трёх иностранных граждан. По факту жилое помещение она им не предоставила, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.