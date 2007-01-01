В Обнинске сбили 36-летнего мужчину
В полиции сообщили подробности о происшествии в районе дома №48 на проспекте Ленина вечером 10 апреля.
По предварительным данным, 36-летний мужчина около 21:40 пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу и попал под «Хендай Солярис». Машиной управлял 37-летний водитель.
Врачи оказали помощь пострадавшему мужчине.
